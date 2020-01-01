معمرة 83 عاما تغادر المستشفى بعد شفائها من كورونا بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج سيدة معمرة تدعى "إنصاف. ع. ح"، تبلغ من العمر 83 عاما بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، من قسم العزل بمستشفى الأمراض الصدرية.وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، أن حالة إنصاف، تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة ومدير مستشفى الصدر، على تفانيهم فى العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.