ضبط 3 أطنان خل فاسد ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، اليوم.وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و100 زجاجة خل منتهية الصلاحية منذ عام 2018، وقيام أحد الأماكن بإعادة تعبئتها في زجاجات وبيعها للمواطنين بتواريخ جديدة يجرى تدوينها على العبوات، وتحرر محضر بالواقعة، وتحقيق التحفظ على الكمية المضبوطة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.