القبض على 39 شخصًا خلال أعمال شغب في فرانكفورت الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية غربي البلاد اليوم الأحد عن حدوث أعمال شغب عنيفة وسط فرانكفورت ليلة السبتالأحد.وذكرت الشرطة أن نحو ثلاثة ألاف شخص كانوا يحتفلون في ساحة الأوبرا في فرانكفورت عندما بدأت أعمال الشغب.وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على 39 شخصا إثر ذلك، وأن 9 منهم لا يزالوا بالحبس الاحتياطي صباح اليوم.وبحسب الشرطة، كان هناك شجار شارك فيه 18 شخصا في ساحة الأوبرا الساعة 30ر2 ليلة السبتالأحد، وظل أحد المشاركين في الشجار على الأرض، حينئذ أرادت الشرطة التدخل، وخلال ذلك تمت مهاجمة أفراد الشرطة، وتم قذفهم بزجاجات، وسط تصفيق من المتفرجين، وأصيب خمسة من أفراد الشرطة، ثم تم إخلاء ساحة الأوبرا.