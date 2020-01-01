بدون فتح تحقيق ضد إسرائيل .. المحكمة الجنائية الدولية تخرج في عطلتها الصيفية

أفادت تقارير إعلامية أن المحكمة الجنايات الدولية خرجت في عطلتها الصيفية أمس دون أن تحسم مسألة انتظرتها العديد من الجهات في الشرق الأوسط، وهي: هل تملك فاتو بنسودا المدعية العامة لدى المحكمة الصلاحية في فتح تحقيق جنائي حول "جرائم إسرائيلية في المناطق الفلسطينية"؟، وبهذا يكون موعد الحسم في هذه المسألة قد تأجل إلى موعد عودة المحكمة من عطلتها الصيفية.يشار إلى أن تخويل المدعية العامة بنسودا بفتح ملف تحقيق كهذا، يعني إمكانية اصدار مذكرات توقيف واعتقال لعشرات بل مئات المسئولين الإسرائيليين للتحقيق معهم.وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المذكرات في طبيعتها تكون سرية لئلا يفر المطلوبون من التحقيق، ولهذا شرعت إسرائيل بوضع خطة لمواجهة مثل هذا الموقف يتلخص أولا بعدم التعاون مع جهات التحقيق من أجل عدم إضفاء الشرعية على المحكمة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد هاجموا المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة الأخيرة.