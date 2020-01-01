الخميس المقبل إجازة من الامتحانات بجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الخميس الموافق 23 يوليو إجازة رسمية من الامتحانات بجامعة القناة على أن تستأنف الامتحانات يوم السبت الموافق 25 يوليو، مشيرة إلى أن الامتحانات انتهت بالفعل داخل كليات الحاسبات والهندسة والآداب والعلوم الإنسانية كما ستنتهي اليوم الأحد الموافق 19 يوليو الامتحانات داخل شعبة اللغة العربية بتجارة القناة.من جهته قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات العملية تبدأ من الثلاثاء الموافق 21 يوليو بكلية التربية حيث يؤدي طلاب شعبة التربية الفنية والموسيقية، وتعليم تكنولوجيا، الامتحانات العملية بإجراءات احترازية وقائية مشددة.جاء ذلك أثناء جولة رئيس الجامعة التفقدية، اليوم، داخل لجان كليات طب الأسنان والطب البيطري معهد فني تمريض والتي بدأت بتفقد بوابة 3 لكلية التمريض للوقوف علي عملية الانتهاء من تجهيز المسطحات الخضراء الخاصة بهذا المدخل، وأعطت الدكتورة ماجدة هجرس تعليماتها لأمين الجامعة المساعد السيدة هدى فرج بضرورة الانتهاء من الشكل النهائي الخارجي للبوابة 3.وأنهت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بتفقد لجان المعهد الفني للتمريض والتي تعقد داخل مدرجات 1 و2 بكلية الطب البيطري، حيث يؤدي الطلاب الإمتحانات بلجنتين داخل كل لجنة 68 طالبا وتنتهي الامتحانات بالمعهد يوم الأحد الموافق 26 يوليو.ومن جانبه تابع الدكتور محمد شقيدف، جولته بتفقد لجان كلية السياحة والفنادق حيث استقبله الدكتور محمد عبد الرحمن حجازي، عميد الكلية، والذي اكد ان الإمتحانات بالكلية تنتهي يوم الأحد الموافق 26 يوليو، وعن امتحانات اليوم أكد "حجازي" ان 147 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 16 لجنة.