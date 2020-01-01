465 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات النشطة إلى 7،895.وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومى عن الوضع فى فلسطين، إلى أنه تم تسجيل 325 حالة تعاف، بينها 315 في محافظة الخليل، و5 في محافظة بيت لحم، و3 في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وأوضحت الوزارة أن 14 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم إجراء 3،791 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وتم تسجيل 4 حالات وفاة في دورا، وسعير، والسموع، ومدينة الخليل، ليرفع حصيلة الوفيات إلى 62 حالة وفاة.