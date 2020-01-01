«تموين المنيا» يحرر 72 مخالفة متنوعة بالمراكز والمدن

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في شن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.قال المحافظ، إن الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين من أهم الملفات التي تسعى المحافظة في تحقيق أهدافها المطلوبة وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال متابعة توفير المواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين حررت 72 مخالفة تموينية متنوعة منها 23 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن) بالإضافة لتحرير 49 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بيع زائد عن المقررات التموينية – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – قضايا أخرى متنوعة).