استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالسلام

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، تقرير المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بدائرة قسم شرطة السلام.يذكر أن النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة الأولية وتحديد سبب الحريق.كانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاءلمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.