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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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رضا حجازي: الدولة كانت على صواب في إصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:08 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
هدير شعراوي
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اليوم هو الأخير في امتحانات الثانوية العامة لشعبتي علمي علوم وأدبي، أما شعبة علمي رياضة فمتبقٍ لها امتحان مادة الجبر يوم الثلاثاء.

وأكد رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية كانت على صواب في إصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل هذه الإجراءات، معقبا: "القطار يكاد يصل محطته قبل الأخيرة"، مشددًا على أن الدولة المصرية يجب أن تفتخر بعقد الامتحانات في هذا الوضع، موجها التحية للمعلمين.

ونوه إلى أنه حتى الآن لم يحدث تسريب لأي امتحان قبل بدء موعده، معلنا أن بعض اللجان التي شهدت أحداث شغب أوراق امتحانهم ستصحح في لجان خاصة.

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