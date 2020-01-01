رامي جمال يطلب الدعاء لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية

طلب الفنان رامي جمال من جمهوره الدعاء لوالده الذي تعرض لوعكة صحية، عبر تغريدة بحسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وغرد "رامي" اليوم الأحد، قائلا: "أسألكم الدعاء لوالدي بالشفاء عافانا وعافاكم الله من كل مكروه"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.ومن ناحية أخرى، حققت أغنية "سقف" لـ الفنان رامي جمال، 32 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.