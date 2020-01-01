«القليوبية»: نعمل على النهوض بمنظومة جمع القمامة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يتم حاليا العمل على النهوض بمنظومة جمع القمامة بالمحافظة من خلال إنشاء وحدة جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للاستفادة من الخبراء في تلك المجال.وتابع المحافظ - في بيان - أن ذلك يأتي بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات الوسيطة بالمحافظة وزيادة عدد المعدات ورفع كفاءة الموجود بمجالس المدن والأحياء، بالإضافة إلى إنشاء مدفن جديد للمحافظة يستوعب أكبر قدر من المخلفات.وأضاف خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو قامت بعثة البنك الدولي بعقد عدة اجتماعات مع المسئولين في مصر بهدف التحضير للتفاوض على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وخلال الاجتماعات تمت مناقشة أهداف المشروع ومكوناته.