«الشبراوية» تطالب بعقد انتخابات الطرق الصوفية «أونلاين»

طالبت الطريقة الشبراوية الصوفية، بعقد انتخابات الطرق الصوفية، "أونلاين" عبر شبكة الإنترنت وذلك بسبب تأجيل موعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا.وقال الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي - في بيان - إنه يجب أن تتماشى الطرق الصوفية مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة في زمن كورونا.وأشار إلى أنه لا بد من تنفيذ انتخابات المجلس الأعلى للصوفية عبر الإنترنت، حتى يتم الانتهاء من هذا الأمر، خاصة أنه غير معروف متى تنتهي جائحة كورونا.وأوضح أن الطرق الصوفية، يجب أن تضرب مثالًا رائعًا في كيفية التعامل مع هذه الجائحة من حيث توفير البدائل المناسبة التي لا توقف العمل الصوفي.