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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد» يؤيد القائمة الوطنية ويدعو لانتخابها

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:57 ص
حزب الغد
حزب الغد
عائشة حسن
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أكد حزب الغد، أنه على الرغم من اعتذاره عن المشاركة ضمن القائمة الوطنية لأحزاب الحوار الوطني ( من أجل مصر) بقيادة حزب مستقبل وطن وعضوية 10 أحزاب لانتخابات غرفة الشيوخ، إلا أنه حريص كل الحرص على عدم شق الصف الوطني وحريص على عدم الانسحاب من التحالف ومدرك لأهمية التماسك الوطني لكل أنصار ثورة 30 يونيو وهو حريص أيضًا على تقديم نموذج وطني ناضج وحريص على استمرار التحالف الانتخابي الذي انضم إليه، والحوار الوطني الذي كان حزب الغد ضمن أوائل المستجيبين والمنضمين له في ديسمبر من العام الماضي حيث دعا إليه ورعاه حزب مستقبل وطن.

ودعم الحزب في بيان له، القائمة الوطنية الحزبية التي تضم زملاء العمل الوطني، والسياسي، ورفقاء ثورة 30 يونيو.

ودعا الحزب جمهور الناخبين لانتخابها، والنزول والتصويت لها ويتمنى لها التوفيق والنجاح والفوز بثقة أغلبية الناخبين ويدعو لجانه المختلفة بالمحافظات وقياداته المركزية للدعاية لها.

ويستعد الحزب مجددًا للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم ضمن نفس التحالف الانتخابي لأحزاب الحوار الوطني والقائمة الوطنية والذي يشرف الغد بالانضمام له، مؤكدا على كامل دعمه للإجماع الوطني والتزامه بالاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الهامة والدقيقة من عمر الوطن

وأكد الحزب أهمية التماسك الوطني في هذه الآونة الخطيرة وتجاوز أي خلافات حزبية والتحلي بالمسؤولية الوطنية، وتجاوز الشخصي والتحلي بالموضوعية وتجاوز الحزبي والتركيز فقط على الوطني.

وأعلن الغد دعمه الكامل لكل القرارات التي يتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في مواجهة تلك التحديات الحالية الخطيرة التي تهدد أمننا القومي حاليًا، حمى الله مصر وشعبها.

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