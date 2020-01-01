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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تحت تبعية الرئيس».. تفاصيل إنشاء أول مجلس لإدارة تخطيط الدولة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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يلزم قانون التخطيط العام للدولة الذي حصلت عليه "الدستور" والمقرر بدء مناقشته بمجلس النواب اليوم الأحد، بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشؤون التخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والزراعة والبيئة والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط.

ويختص المجلس بخمس مهام رئيسية، في مقدمتها رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية على المستوى المركزي والمحلي، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها وإحالتها إلى مجلس النواب، وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي، والتأكد من التكامل بين الخطة القومية والتنمية المستدامة.

كما يختص المجلس بتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى المركزي والمحلي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، إضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة في القانون.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس عدة اختصاصات أولها تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزي والمحلي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.

كما تختص بمراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

وتتولى الأمانة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين المركزي والمحلي، وتفعيل دور شركاء التنمية في عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة في تنفيذها.

كما تختص الأمانة أيضًا بإعداد التقارير الدورية عن تنفيذ المخطط على المستويين المركزي والمحلي ورفعها للمجلس، بالإضافة إلى إعداد مسودات وجداول العمل الخاصة باجتماعات المجلس.
إنشاء أول مجلس لإدارة تخطيط الدولة
إنشاء أول مجلس لإدارة تخطيط الدولة
إنشاء أول مجلس لإدارة تخطيط الدولة
إنشاء أول مجلس لإدارة تخطيط الدولة

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