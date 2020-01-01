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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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بهذه الطرق.. تخلص من الكرش نهائيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:56 ص
تخلص من الكرش
تخلص من الكرش
سارة ساويرس
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يسبب ظهور "الكرش" لدي البعض، الكثير من المشكلات الجسدية والنفسية، حيث يسبب تراكم الدهون في البطن هذا "الكرش" الذي يعاني منه البعض، ويسعون إلي التخلص منه لقوام ممشوق، لهذا تتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، حول حلول فعالة للتخلص من "الكرش".

١- تناول الخضار والفاكهة عند الشعور بالجوع؛ لأنها تحتوي علي ألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

٢- الحرص علي تناول وجبة الإفطار، لأن تخطي تلك الوجبة خطأ كبير لأنه يزيد من شعورك بالجوع لباقي اليوم، وبالتالي تناول المزيد من الطعام في المساء وظهور الكرش.

٣- الاهتمام بتناول بنظام غذائي صحي، عن طريق الابتعاد عن المأكولات الدسمة والوجبات السريعة.

٤- شرب الماء مهم؛ لأن كثير منا يخلط بين الإحساس بالجوع والعطش، وينتهى به المطاف أن يأكل مزيد من الأطعمة.

٥- الالتزام بممارسة التمارين الرياضية السريعة والتي تأتي فجأة تؤثر تأثيرًا قويًا على الدهون وخصوصًا دهون البطن.

٦- عدم الإكثار في تناول السكر، أو استبداله بسكر دايت أو سكر الفاكهة، أيضًا الابتعاد أو التقليل من تناول الملح لأن الإكثار من الملح يجعل جسمك لايفقد الماء ويخزنه، وهو ما يزيد من ترهلات البطن.

٧- تناول الأطعمة التي تحتوي علي الكوليسترول النافع، مثل زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، والأفوكادو، والمكسرات.

٨-إضافة الأطعمة الحارقة للدهون لوجباتك مثل الثوم، والبصل، والزنجبيل، والفلفل الحار، والملفوف، والطماطم، والتوابل، والقرفة.

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