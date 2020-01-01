بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 295 ألفا و632 والوفيات 45 ألفا و358

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 295 ألفا و632 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و538 حالة وتعافى 1413 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.