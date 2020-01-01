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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فتح باب الحجز لـ3401 مقبرة للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:55 ص
حجز المقابر
حجز المقابر
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأنه سيتم يوم الأحد 982020 وحتى يوم الخميس 2492020 فتح باب التقدم لحجز(2649) قطعة أرض مقبرة للمسلمين، بنظام"اللحد"، و(752) قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بمساحة (40م2) بإجمالي (3401) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفًا أنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق( بنظام حق الانتفاع.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد مبلغ ٢٠٠ جنيه ثمن الكراسة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 982020 وحتى 2492020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تخصيص عدد (١٨٥٥) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(٥٢٦) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص (٣٩٧ ) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(١١٣) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص (٣٩٧) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(١١٣) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم سداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يتم سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

وبالنسبة لشروط الحجز، أضاف، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويًا ( شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

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