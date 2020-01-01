طوارئ بالهيئة البيطرية استعدادا لعيد الأضحى

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى للأطباء العاملين بالمجازر وإدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.وأشار إلى أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على مستوى الجمهورية.وأضاف في تصريحات للدستور أنه تم التنبيه على مديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، وكذا لتيسير خدمة ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد منعا للذبح خارج المجازر وحفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.كما شدد على توفير جميع مستلزمات العمل بالمجازر من مادة ملونة للأختام والمطهرات اللازمة للعمل، وعمل الصيانة اللازمة لمرافق المجازر وكذلك أختام اللحوم، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمجازر والخاصة بمرض كورونا، وإتاحة خدمة الخط الساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقى كافة الشكاوى على الرقم (19561).