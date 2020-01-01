وزيرة البيئة: مشروع مجمع المخلفات يستهدف تنقية الهواء في القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات، يستهدف تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية، خاصة في ظل التوجيهات السياسية بسرعة القضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى الانتهاء من وثيقة المشاورات الأخيرة الخاصة بالمشروع، وبدء العمل على إعداد كوادر من فريق وزارة البيئة لتجهيز الوحدة الخاصة بالتنسيق للمشروع.وأشادت فؤاد، خلال لقاء لها مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى أن البنك الدولي ساهم خلال العامين الماضيين في مجال الدراسات الخاصة بتلوث الهواء وآثاره البيئية بالقاهرة الكبرى، وأيضًا البيانات التي أعدتها منظومة الرصد البيئي بوزارة البيئة والتي أظهرت أن قطاع النقل والحرق المكشوف للمخلفات من الأسباب الرئيسية في مشكلة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.وشددت على أن العامل الأساسي لنجاح المشروع هو التنسيق والتعاون الفعال لتذليل كافة الصعوبات بين الشركاء في هذا المشروع من الوزارات والجهات المعنية، كما أثنت على دور وزارة التعاون الدولي في الدفع بهذا المشروع ووضعه حيز التنفيذ والانتهاء من الإجراءات الخاصة به.