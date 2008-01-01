محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المخطط التفصيلي لمدينة بركة السبع وقرية ميت بره مركز قويسنا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على استكمال إجراءات الاعتماد طبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.وتم إعداد المخطط التفصيلي من خلال إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام بالاشتراك مع مركز معلومات شبكات المرافق.وتم مراجعة المخطط من قبل أحد المكاتب الهندسية المسجلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتحت إشراف المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.من جانبه أكد محافظ المنوفية أن أهمية المخطط تأتي للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة والتعدي على الأراضي الزراعية.