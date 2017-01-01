ضبط 3 أطنان خل «فاسد» في بورسعيد

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، عن بدأ حملات التفتيشية التمونيية الموسعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخابز وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية لمراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين.وتم تشكيل حملة تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و100 زجاجة خل منتهية الصلاحية منذ عام 2018 يقوم المعمل بإعادة تعبئته بزجاجات جديدة وبيعها للمواطنين بتواريخ جديدة يتم تدوينها على العبوات تم التحفظ على الكمية المضبوطة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.