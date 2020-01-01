افتتاح عيادات أسر الشهداء والمصابين الطبية بالسيدة زينب

أعلن اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن افتتاح العيادات الطبية بالمقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب صباح اليوم الأحد 19 يوليو 2020.وأكد الخطيب، في بيان، أن العيادات تشمل كافة التخصصات والأقسام الطبية وتعمل على مدار اليوم لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.كان المجلس قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بمجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في كافة التخصصات لتوقيع الكشف على أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم بمقر المجلس.وصرح الخطيب بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات الطبية عقب الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية من العيادات بهدف التيسير على أسر الشهداء والمصابين، إضافة للتعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لخدمة المستفيدين في الأقاليم المختلفة.