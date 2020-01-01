وزير النقل يتابع تنفيذ 17 مشروعا بتكلفة 35 مليار جنيه

عقد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري وبحضور رؤساء الشركات المنفذة لعدد من مشروعات المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وهي مشروعات "تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي- مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج (شرق النيل)- ازدواج طريق سفاجا- مرسى- مشروع رافد جمصة) وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات الهامة.وأكد الوزير أن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق الجاري تنفيذها تشمل 17 مشروعا بإجمالي أطوال 1300 كم بإجمالي تكلفة 35 مليار جنيه، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات خلال المدة الزمنية المخصصة لها في الموازنة المالية، وأن تكون لكل مشروع خطة تفصيلية في مواقع العمل مبنية على أسس واقعية مرتبطة بحجم المعدات والعمالة والخامات بالمشروع وأن يتم تنفيذ المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تدعيم قطاعات هيئة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدات جديدة.ثم تابع الوزير معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم وحيث تم تقسيم المرحلة الأولى إلى 12 قطاع لسرعة الإنجاز حيث سيصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتى لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، ويتضمن إنشاء 21 عملا صناعيا (5 كباري + 16 نفقا).ووجه الوزير بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام خاصة أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1255 كم خلال 4 سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ بحيث تكون المرحلة الأولى من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، والمرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتي توشكى بطول 350 كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 250 كم، على أن تكون المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول 235 كم، وكذلك المسافة من توشكى حتي ارقين بطول 100 كم.كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ليصبح بعرض رصف 9،6 متر ( 2 ) حارة مرورية + طبان مرصوف لكل اتجاه حيث يأتي تنفيذ المشروع، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث بالإضافة إلى سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمرانى والصناعى والزراعى بكافة محافظات الجمهورية، مشيرا الى ان المشروع سيسهم فى تنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط- سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا- الغردقة).كما يسهم أيضا فى تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فى وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقى سفاجا- سوهاج وسفاجا- قنا، اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي وهذا الطريق استكمال لمحور "سفاجا- سوهاج- أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا- قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.وتابع الفريق مهندس كامل الوزير ازدواج طريق سفاجا مرسى علم بطول 200كم والذي يشمل إنشاء طريق موازى للطريق القائم 2 حارة ليصبح بإجمالى عرض رصف 9،20 متر، ووجه الوزير بسرعة تكثيف المعدات وموافاته بتقارير أسبوعية عن معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة في استيعاب الحركة المرورية على الطريق وخاصة خدمة مناطق التنمية السياحية والمساهمة في الحد من الحوادث على الطريق.وخلال استعراضه معدلات التنفيذ في مشروع تطوير طريق المنصورة- جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم والذي يشمل على إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالى وتغطية كامل الطريق بطبقتين أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية، أكد وزير النقل ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.