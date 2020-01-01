مقتل 12 فى أعمال عنف شرق الكونغو الديمقراطية

لقي 4 مدنيين و8 مسلحين من أفراد ميليشيا حتفهم فى أعمال عنف في إطار واحد من النزاعات العديدة التى تزعزع استقرار شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وذكرت مصادر محلية لقناة "فرانس 24"، اليوم الأحد، أن أعمال العنف جرت الخميس الماضي في تلال منطقة نائية بإقليم جنوب كيفو حيث اندلع نزاع منذ أكثر من عام، بين الكونغوليين الناطقين بالرواندية (البانيامولينغي) ومجموعات محلية (البابيمبي والبافوليرو والبانييندو).وأوضحت المصادر أن تحالفا من مسلحين في ميليشيا البانيامولينغي هاجم قرية كيبوبو الخميس الماضى، وأسفر ذلك عن مقتل 12 شخصًا بينهم 4 مدنيين هم رجلان أحدهما زعيم قرية، وامرأتان، و8 من أفراد الميليشيا.