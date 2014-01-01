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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تبدأ أولى جلسات مناقشة قانون التخطيط اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:10 ص
الدكتور حسين عيسي
الدكتور حسين عيسي
مني هيبة
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تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اليوم الأحد، أولى جلسات مناقشة قانون التخطيط العام للدولة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أن القانون يأتى في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الواردة في دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة.

وأوضح سالم إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، ووضع الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات، والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة، مع إتاحة الفرصة للمواطن للاشتراك في وضع الخطط في إطار اتباع مبدأ التخطيط بالمشاركة، ما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية بالدولة.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشارت إلى إن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يجعل الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية تُقدم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم، بما يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

وأوضحت أن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، ويعطيها الحرية والمرونة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

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