فتح صناديق اقتراع مجلس الشعب أمام السوريين

فتحت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، صباح اليوم الأحد، صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.ومن المقرر أن ينتخب السوريون 250 عضوا لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من نحو 1،656 مرشحا، بينهم 200 مرشحة، عبر 7،277 مركزا جاهزا في جميع المحافظات، وفقا لوكالة سانا.