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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا بأمريكا تقترب من 140 ألفًا

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:21 ص
كورونا بأمريكا
كورونا بأمريكا
وكالات
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ذكر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الوفاة بالولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد اقترب من 140 ألف حالة يوم السبت، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في 43 ولاية من الولايات الخمسين خلال الأسبوعين المنصرمين.

وطبقا لتحليل تجريه رويترز أسبوعيا لبيانات الولايات والدولة فقد شهدت الولايات المتحدة منذ أواخر يونيو ارتفاعا من جديد في حالات الإصابة والآن وبعد ستة أسابيع بدأت حالات الوفاة في الارتفاع.

وتفقد الولايات المتحدة نحو خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس أسبوعيا. وعلى العكس سجلت كندا المجاورة 8800 حالة وفاة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وتسجل الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط عددا من حالات الوفاة مثل الذي سجلته السويد منذ بدء الجائحة في وقت سابق من هذا العام وبلغ 5600.

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