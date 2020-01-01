مقتل 7 فى هجوم شمال عاصمة بنما

أعلن المدعي العام في بنما، اليوم الأحد، عن أن السلطات المختصة تحقق في مقتل 7 أشخاص، بالقرب من بحيرة على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة.وقال المدعي العام أدولفو بينيدا في تصريحات أوردتها صحيفة "بنما نيوز روم" البنمية على موقعها الالكتروني، "إن جثث الضحايا وهم أربع نساء وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 عاما عثر عليها أمس"، مضيفا أن بعض الأشخاص في المجموعة تمكنوا من الفرار من الهجوم ويساعدون السلطات في التحقيق.وأضاف أن بعض القتلى أصيبوا بجروح جراء طلقات نارية، لكن سبب الوفاة لم يتحدد بعد، ولا يزال الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق.. مشددا على أن ما جرى حادث مروع.ووقع الهجوم بالقرب من بحيرة جاتون، وهي بحيرة ذات مناظر خلابة من صنع الإنسان تشكل جزءا مهما من قناة بنما.