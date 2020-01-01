34 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 13،745 حالة.وقال مركز تدابير الحجر الصحي في بيان (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إن العدد اليومي لحالات الإصابة تراوح بين 30 - 70 حالة في الأسبوع الأخير، لكنه سجل أقل من 40 حالة لليوم الثاني على التوالي نتيجة تخفيف تداعيات الإصابات المرتبطة بالبحارة في سفينة روسية رست في مدينة بوسان، والعمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق إلى البلاد.وجاءت 21 حالة لانتقال العدوى محليا من أصل الـ 34 حالة الجديدة، بينما كانت الـ13 حالة المتبقية قادمة من الخارج.ومن بين الـ34 حالة الجديدة، كان هناك 21 حالة للرجال، و13 حالة للنساء.من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة إلى 295 حالة.فيما بلغت نسبة الوفيات بكورونا 2.15%. وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 37 حالة إلى 12،556. وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 894 شخصا بتراجع قدره 4 أشخاص.