حقيقة تسريب امتحان التفاضل والتكامل للشهادة الثانوية

نفي الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحان التفاضل والتكامل، والذي من المقرر عقده اليوم الأحد في العاشرة صباحا لطلاب الشهادة الثانوية.وقال "حجازي"، في تصريح لـ"الدستور"، إن أي أوراق متداولة على السوشيال ميديا لَيس لها علاقة بالامتحان الأساسي، مناشدًا أولياء الأمور بعدم الالتفات لشائعات السوشيال ميديا.يذكر أن اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.