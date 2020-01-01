رئيس الثانوية العامة: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسى

ترأس الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة غرفة عمليات الثانوية، منذ قليل، لمتابعة امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس.وقال حجازي في تصريح خاص لموقع "الدستور" إن الإمتحانات جميعها من الكتاب المدرسي ولا قلق منها.ويؤدي اليوم شعبة علمي علوم، امتحان مادة الجيولوجيا، وللشعبة الأدبية أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، ويتبقي لطلاب شعبة علمي رياضة فرع الجبر والهندسة الفراغية يوم الثلاثاء المقبل.وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، بتسليم بوكليت التربية الوطنية، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الامتحان.يذكر أن اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.