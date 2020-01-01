لجان الامتحانات تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة

تستعد لجان الثانوية العامة، لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة، في ثامن أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020، حيث يؤدي الطلاب، أخر أيام امتحاناتهم، للشعبتين العلمي علوم، بأداء امتحان مادة الجيولوجيا، وللشعبة الأدبية بأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة التفاضل والتكامل، ويتبقي لطلاب شعبة علمي رياضة فرع الجبر والهندسة الفراغية يوم الثلاثاء المقبل.بويوزع الطلاب على مستوي الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، بتسليم بوكليت التربية الوطنية، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الامتحان.تقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).ويؤدي الطلاب اليوم (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.