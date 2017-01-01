ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجل 363 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر ولايات استراليا سكانا 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد بعد تسجيل 217 حالة.وقال دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إنه سيتم إلزام الناس في ملبورن بوضع كمامات لدى خروجهم من بيوتهم وإلا تعرضوا لغرامة قدرها 200 دولار أسترالي (140 دولارا).وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا بسبب "كوفيد-19" ليرتفع مجمل عدد حالات الوفاة بالولاية منذ بدء الجائحة إلى 38 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.