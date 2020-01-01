الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين ضد الحكومة بخراطيم المياه

استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوافي القدس وتلّ أبيب للتنديد بالفساد وبإدارة الحكومة الإسرائيليّة لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها.وتجمّع المحتجون أمام مقرّ إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس وفي حديقة في تل أبيب معبرين عن غضبهم من رد الحكومة على الوباء الذي ينتشر ويلحق أضرارا بالاقتصاد.وجرى التجمع الأول أمام مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدس للمطالبة باستقالة نتانياهو الذي يُواجه اتّهامات في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلّق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، واتهم المتظاهرون الحكومة بأنها "منفصلة عن الواقع".وقال قائد الشرطة الإسرئيلية ميكي روزنفيلد أن الشرطة سمحت بالتظاهرتين لكنها تدخلت عندما حدثت "اضطرابات" غير مسموح بها، بما فيها إغلاق طرق.وأوضح روزنفيلد أن المتظاهرين في تل أبيب استخدموا بخاخات فلفل ضد الشرطة، ما أدى إلى توقيف العديد منهم.ورفع مئات من المتظاهرين في القدس، لافتات كُتب عليها "ديموقراطيّة" و"كاذب" و"متلاعِب"، حسبما أفادت في وكالة "فرانس برس".في مدينة تلّ أبيب الساحليّة، توافد آلاف المتظاهرين إلى متنزّه تشارلز كلور للاحتجاج على معالجة الأزمة الصحّية والاقتصاديّة، غداة دخول قيود جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ حيّزَ التنفيذ.وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في تل أبيب الأسبوع الماضي للاحتجاج على الحكومة.وقرّرت الحكومة الإسرائيليّة الجمعة، اتّخاذ تدابير جزئيّة جديدة "لتفادي حجر منزلي عامّ" بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليوميّة بفيروس كورونا المستجدّ، تقضي بإغلاق بعض المواقع العامّة خلال عطلة نهاية الأسبوع.