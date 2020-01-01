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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرازيل: قيود كورونا تقتل الاقتصاد

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:31 ص
جايير بولسونارو
جايير بولسونارو
وكالات
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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن تدابير العزل العام التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "تقتل" كما أنها "تخنق" اقتصاد البلاد.

وأضاف: "بدون الرواتب والوظائف سيموت الناس"، مشيرا إلى القيود التي فرضتها بعض الولايات والبلدان، وقال إن "العزل العام يقتل"، لافتًا إلى أن بعض الساسة خنقوا الاقتصاد بفرض تطبيق حظر التجول.

ويأتي بيان بولسونارو في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 6.4 في المئة هذا العام نتيجة تضرره من الجائحة.

والتقى بولسونارو، الذي أعلن أن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد-19"، مع أنصاره في فناء مقر إقامته الرسمي في برازيليا.

وكان بولسونارو يضع كمامة ويقف على بعض أمتار من أنصاره.

وقال بولسونارو إنه يشعر بأنه على ما يرام على الرغم من الفيروس ونسب من جديد ما يتمتع به من صحة إلى استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين لمكافحة كوفيد-19 على الرغم من عدم وجود دليل
علمي على ذلك.

وقال لأنصاره " أنا دليل حي (على نجاح هذا العقار)".

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