أمستردام تنصح بعدم التردد على المنطقة الحمراء

أغلقت السلطات في أمستردام بعض الشوارع بالقرب من منطقة الضوء الأحمر سيئة السمعة في المدينة بسبب الازدحام الشديد ونصحت الزوار بعدم التردد على المنطقة.وجعلت المدينة حركة مرور في اتجاه واحد بالمنطقة كما تراقب عن كثب تدفقات الزوار، من أجل الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك قبل اعتبار المنطقة مزدحمة للغاية.وسمح للعاملين في مجال الجنس في هولندا باستئناف العمل في أول يوليو، بعد أن تم إغلاق الصناعة بشكل فعال خلال جائحة فيروس كورونا، والعديد منهم في منطقة الضوء الأحمر.وشهدت أمستردام، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة، تدفق السياح في الأسابيع الأخيرة حيث خفت القيود وأعيد فتح الحدود في مختلف الدول الأوروبية.وأعلنت المدينة أمس الأول الجمعة أن أصحاب الاعمال في أمستردام يتحملون مسؤولية إضافية لفرض مسافة 1.5 متر بين العملاء، لأن "العديد من الزوار الأجانب في وسط المدينة ليسوا على دراية بالإجراءات الهولندية المفروضة بسبب فيروس كورونا".