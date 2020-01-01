الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بنهاية يوم 18 يوليو نزولًا من 22 حالة قبل يوم.وقالت اللجنة ولجنة الصحة المحلية في شينجياج، إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانج بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل حالة جديدة واحدة لشخص لم تظهر عليه أعراض في شنجهاي، وقالت لجنة الصحة في شينجيانج، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض في أورومتشي.وقالت اللجنة الوطنية، إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83660 حالة وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.