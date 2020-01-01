زعيمة كنسية ألمانية بارزة تهاجم أردوغان بسبب «آيا صوفيا»

انتقدت زعيمة بارزة في الكنيسة الإنجيلية بألمانيا إعادة افتتاح متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول كمسجد، واتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بممارسة «الألعاب السياسية».وكتبت الرئيسة السابقة للكنيسة مارجوت كيسمانن في مقالة افتتاحية لصحيفة بيلد آم زونتاج: «إن الألعاب السياسية التكتيكية التي يمارسها الرئيس الذي يريد إثارة إعجاب المسلمين المحافظين يرثى لها».وقالت اللاهوتية: «بعد 85 عامًا، تم استخدام آيا صوفيا لإثبات القوة وإثارة الفتنة».وأضافت كيسمان أن مصطلح «صوفيا»، وهو مصطلح يوناني للحكمة، مشيرة إلى أنه: «من الواضح أن أردوغان ليس لديه الكثير من ذلك؛ لأن القائد الحكيم يسعى إلى المصالحة ولا يريد الانقسام».وقبل عشرة أيام، أعلن أردوغان أن البناء الذي يعود للقرن السادس الميلادي سيعاد فتحه كمسجد، بعد وقت قصير من قرار المحكمة بإلغاء قرار عام 1934 بتحويله إلى متحف.وقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليونان، إلى جانب اليونسكو، عن فزعهم من تحويل الموقع.ويشرف المتحف السابق على أفق اسطنبول لقرون، وقد برز لفترة طويلة كرمز للعلمانية في الجمهورية التركية الحديثة.وكان المبنى بمثابة الكاتدرائية الرئيسية في العصر البيزنطي حتى دخلها العثمانيون عام 1453، وتم تحويلها إلى مسجد منذ ذلك الوقت حتى عام 1934.