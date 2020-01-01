الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل نهارًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:القاهرة 35 23الإسكندرية 30 24وادي النطرون 34 24طنطا 35 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 24بلطيم 30 24مطروح 28 21السلوم 30 20سيوة 35 22بورسعيد 30 24دمياط 29 24الزقازيق 35 24المنصورة 35 23الإسماعيلية 34 22السويس 33 22العريش 31 23رفح 30 23رأس سدر 37 25نخل 35 20نويبع 36 29طابا 36 28كاترين 33 20الطور 32 25شرم الشيخ 38 28الغردقة 38 28مرسى علم 37 29الفيوم 37 24بني سويف 37 23المنيا 37 23أسيوط 38 24سوهاج 38 25قنا 39 27الأقصر 41 28أسوان 42 29إدفو 39 28أبو سمبل 39 25الوادي الجديد 39 25شلاتين 38 28أبو رماد 38 28حلايب 35 30رأس حدربة 37 29