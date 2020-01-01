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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أبوالقمصان» تكشف: كيف يمكن إثبات جريمة الاغتصاب بعد عامين؟

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:46 ص
نهاد أبوالقمصان
نهاد أبوالقمصان
أحلام عبدالرحمن
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قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك طرق لإثبات واقعة الاغتصاب رغم مرور عامين، منها لو كانت الفتاة محتفظة بالملابس بدون غسل، سيكون عليه آثار أو سوائل تدين المتهم.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، معلقة على واقعة اغتصاب فتاة قبل عامين، بعد احتسائها الخمر: "لو عندها اللبس متشال من سنتين أي آثار أو سوائل، ستكون اشبه بقضية مونيكا".

وأردفت:"هناك دليل آخر لو أرسلت له رسائل وقالت له ازاي عملت كده ورد عليها، يمكن اعتباره دليل، على أقل تقدير دليل هتك عرض، وعقوبته تصل لـ 15 سنة".

وتابعت "أبوالقمصان": "يجب تشجيع الناس على أنها تتكلم، فهذه جرائم مبنية على صمت الضحايا"، مشيرة إلى أن واقعة التحرش الأخيرة جعلت البلاغات تنهال على مكتب النائب العام، وذلك بعد قراره بصون بيانات الفتاة والسرية الكاملة للتحقيقات التى تجريها النيابة.

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