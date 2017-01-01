المكسيك تسجل 7615 إصابة و578 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 7615 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و578 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 338913 حالة وحالات الوفاة إلى 38888 حالة.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.