الجيش الصومالى يقتل 18 من «حركة الشباب» بدعم فرنسى

نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية على مواقع "حركة الشباب" بجنوب البلاد، بدعم جوي فرنسي.وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس" نقلًا عن وسائل إعلام صومالية بأن العملية العسكرية التي جرت بمنطقة جيليب جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 18 من عناصر الحركة، من بينهم قياديان.يذكر أن آخر مرة قدمت فيها فرنسا الدعم للجيش الصومالي في عملياته الأمنية، كانت خلال شهر يناير 2013.