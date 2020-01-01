تظاهرات فى إسرائيل ضد الحكومة والفساد

تجمّع آلاف المتظاهرين في القدس وتلّ أبيب تنديدًا بالفساد وبإدارة الحكومة الإسرائيليّة لجائحة "كوفيد-19" وتداعياتها.وتصاعد الغضب الشعبي خلال الأيّام الأخيرة، في أعقاب فرض مزيد من القيود لمواجهة عودة الوباء الذي ألحق أضرارًا بالاقتصاد. ويتّهم المحتجّون الحكومة بأنّها "منفصلة" عن الواقع.وقد نُظّم تجمّع في القدس، أمام مقرّ إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للمطالبة باستقالته.ويُواجه نتانياهو اتّهامات في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلّق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة.ورفع مئات من المتظاهرين الذين كانوا موجودين في المكان، لافتات كُتب عليها "ديموقراطيّة" و"كاذب" و"متلاعِب"، حسبما افادت وكالة "فرانس برس".