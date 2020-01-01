إدراج زعيم حركة طالبان الباكستانية فى قائمة جزاءات مجلس الأمن

رحبت باكستان بتصنيف زعيم "حركة طالبان باكستان" نور ولي محسود، من قبل لجنة الجزاءات 1267 التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، في قائمة الجزاءات لـ"تنظيم القاعدة" و"تنظيم داعش".وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية، أن هذا التطور يعد امتثالا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المعنية.وأضافت عائشة فاروقي أن نور ولي محسود مسؤول عن تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في باكستان.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية أن باكستان ستواصل سياستها ضد جميع العناصر المتورطة في الأنشطة الإرهابية.