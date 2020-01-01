اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى لبحث تعويضات أضرار كورونا.. اليوم

أنهى قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثاني من المناقشات الساخنة دون التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي المشتركة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكنهم وافقوا على خوض يوم آخر من المفاوضات.ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الحكومات الـ27، ظهر اليوم الأحد، لإجراء مزيد من المحادثات، بزيادة يوم إضافي عما كان مقررًا.وفي محاولة لكسر الجمود الذي تطور بعد محادثات ماراثونية استمرت 14 ساعة في اليوم الأول من قمة بروكسل، قدم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اقتراحًا جديدًا يوم السبت من أجل حزمة الانتعاش المخطط لها بقيمة 750 مليار يورو.وبعد أسابيع من المشاورات المحمومة، وبعض الانتقادات الصاخبة، قام المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي بتغيير تركيبة حزمة التحفيز، واقترح أن يقوم الصندوق بدفع بمبلغ 450 مليار يورو على شكل منح و300 مليار يورو على شكل قروض.