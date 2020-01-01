"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

فاتن حمامة: الطيبة عيب أحبه

مديحة يسري: الغيرة عيب أحبه في الرجل

ماجدة: الشراهة عيب أحبه

كوكا: السيطرة عيب أحبه في الرجل

تحدثت نجمات زمن الفن الجميل عن العيب الذي يحببنه في الرجل وذلك في تحقيق أجرته مجلة الكواكب، وهؤلاء النجمات كن فاتن حمامة وكوكا وماجدة ومديحة يسري.قالت الفنان فاتن حمامة:" إن الطيبة كانت في الازمنة الماضية تعتبر عيبًا، لأنها تساوي "العبط" في هذا الجيل، وتغيرت الفضائل فأصبح الطيب هو العبيط والعكس صحيح، لذلك فمنطق هذه الأيام هو أن الطيبة عيب يوصم به الرجل، أما الطيبة في نظري حتى وان اعتبرت عيبًا فهو عيب أحبه، لأن الرجل الطيب يحترم زوجته ويحترم الفضائل والمبادئ.بدورها الفنانة مديحة يسري قالت:" أعتبر الغيرة دليل على الحب، والرجل الذي لا يغار رجل لا إحساس عنده، ولكن شريطة أن تكون غيرة حكيمة وعاقلة، وموجهة إلى غرض نبيل هو الاستئثار بالمرأة، وجعلها تشعر بالحب.الغيرة هي حب التملك، وهي التعريف الحقيقي انك تدافع عما تملكه، وهي طبيعة بدائية في الانسان، وكان الرجل قديما يقتل غريمه دون تردد اما الآن فهو يضع فقط التكتيك اللازم للحفاظ على حبيبته.أما الفنان ماجدة فقالت:" أحبه شرهًا لأن الشراهة دليل على طيبة القلب، وقد قرات هذا في مجلات علمية، وأن الانسان الذي لا يأكل كثيرًا انسان كثير التفكير لأنه متشائم أو قد يكون ذلك راجعًا إلى أنه بخيل، أو أنه يشكك في الطعام الذي يقدم اليه، وهي كلها أمور لا تدل على صفاء السريرة ونقاء القلب، وهما الشرطان اللازمان في الرجل النموذجي.بدورها قالت الفنانة كوكا:" إن بنات حواء اليوم يتطلعن للمساواة بالرجل، وأنا أوافقهن في هذا، ولكن الدنيا تثبت ان الرجال قوامون على النساء، وأن الرجل هو رب الأسرة، وسيدها وحاكم وسلطان، وترد حواء بأن الدنيا في تقدم، وأن حقوقها يجب أن تتساوى مع الرجل.وإذا ما أراد الرجل أن يمارس حقه الطبيعي نعتناه بالغلظة والفظاظة، واعتبرت سيطرته عيبًا كبيرًا، وأنا احب السيطرة في الرجل، ولا أحب الرجل "الهلهيلي"، الذي يترك الامر لزوجته، ويترك لها عرش البيت تتربع عليه، إن حب السيطرة وإن كان عيبًا في الرجل إلا أنه حق له، والرجل الذي يباشره بعقل واتزان يصل بعش الزوجية لشاطئ السعادة المنشود.