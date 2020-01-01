فى خدمتك.. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة سيارة لأول مرة

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص جريدة «الدستور» على تقديمها للقراء في كافة المجالات، نقدم لكم وفقًا للإدارة العامة للمرور، الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة تسيير سيارة لأول مرة.1ـ يتم الترخيص بقسم المرور التابع له محل إقامة مالك السيارة.2ـ تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص عن طريق بطاقة الرقم القومي، بالنسبة للأجانب بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.ـ تقديم ما يثبت محل إقامة مالك السيارة (أي مستند جدي يفيد الإقامة بدائرة قسم المرور المختص)، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية السجل التجاري للمقر الرئيسي أو فروعه.ـ بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية – إعلام وراثة).ـ تقديم سند ملكية السيارة (إفراج جمركي للسيارات الواردة من الخارج، فاتورة البيع من المصنع المنتج بالنسبة للمركبات المنتجة محليًا، المحرر المتضمن شرائها مصدقًا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة، صورة الحكم القضائي الذي يفصل في ملكية السيارة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارسًا، الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين ويجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية السيارة إلى البائع المقر بصحة التعاقد مستوفيًا الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حق التركة، المحرر القانوني المتضمن لأي عقد أو عمل قانونيا آخر مثبت لانتقال الملكية كعقد هبة، عقد إنشاء شركة، تصفية شركة، السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات القطاع في شأن مركباتها أو أجزائها الجوهرية).ـ الفحص الفني للسيارة لبيان مدى مطابقتها على سند الملكية وتوافر شروط الأمن والمتانة المقررة.ـ وثيقة التأمين الإجباري من حوادث السيارة طبقا للقانون الخاص بذلك.ـ أداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات.ـ تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة بالنسبة للسيارات الملاكي، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجرة والأتوبيس، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل.ـ يجوز لمالك السيارة الملاكي بناء على طلبه الترخيص لمدة ثلاث سنوات.ـ يشترط عند الترخيص لأول مرة بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس والنقل والمقطورة ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.ـ طلب الفحص البيئي وذلك في المحافظات المطبق بها هذا النظام، حيث يقوم جهاز الفحص البيئي بقياس نسبة التلوث في عادم المركبات التي تعمل بالبنزين، أما بالنسبة للمركبات التي تعمل بالسولار فيقوم جهاز الفحص البيئي بقياس نسبة العتامة.