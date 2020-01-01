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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روتانا سينما تهدى مشاهديها فيلم «بيكيا» أول أيام عيد الأضحى

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:59 ص
بيكيا
بيكيا
حسين الجندي
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تُهدي قناة روتانا سينما مشاهديها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم لهم مساء الخميس 30 يوليو الساعة العاشرة مساء، فيلم "بيكا" في عرضه الأول على الفضائيات العربية.

ويعتبر "بيكا" من أبراز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة، حيث يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، فتحاول إحدى منظمات «مافيا الأدوية» التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض، مما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر فى شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش فى بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.

"بيكيا" تعرضه روتانا سينما أول عيد أيام الأضحى المبارك الساعة العاشرة مساءً وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمد سمير مبروك، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، أحمد حلاوة، محمد لطفي، ميرنا جميل، وحسن عبدالفتاح.
بيكيا
بيكيا

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