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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجارديان»: جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاستطلاعات الأخيرة في الولايات المتحدة تظهر تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال جوناثان فريدمان في مقال على الصحيفة إن جميع التوقعات تشير إلى هزيمة ترامب في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن استطلاعات أخيرة أظهرت أن 72 في المئة من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجه نحو المسار الخاطئ.

وتحدث الكاتب عن ارتباط ولاية ترامب بوضع كارثي شهدته الولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تعامل ترامب مع الأزمة زاد الأمر سوءا، كما ذكر بتقليله من خطر التهديد ودعوته إلى رفع الإغلاق باكرا.

وجاء ترامب وراء بايدن بعشر نقاط مئوية في استطلاع لآراء الناخبين المسجلين أجرته مؤسسة "إيبسوس"، غير أن الرئيس الأمريكي سخر من نتائجه، قبل أن يستبدل مدير حملته الانتخابية يوم الأربعاء في خطوة تهدف لتعزيز فرص إعادة انتخابه.

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