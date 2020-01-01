حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 19 يوليو 2020

تقدم خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك لبرج الحمل، اليوم الأحد 19 يوليو 2020، على النحو التالي:مهنيًا: لا تخضع للضغوط، والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.عاطفيًا: شخص ما في العمل يلفت انتباهك، وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة.صحيًا: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل مفيد إذا ترافق مع حمية جدية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.